Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Personen durch Reizgas verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Dienstag (11.08.2020), gegen 17:05 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes in der Friedrich-Engels-Straße zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei polizeibekannten 35- und 34-jährigen Personen. Dabei setzte der 35-Jährige plötzlich Reizgas ein. Da dieses durch die Klimaanlage auch in den Supermarkt gezogen wurde, musste dieser kurzzeitig geräumt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt 5 Personen im Alter von 34 bis 44 Jahren verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (OK)

