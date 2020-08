Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung am 09.08.2020

Greiz (ots)

B92/Greiz: Bezugnehmend zum Vorfall am 09. August 2020, gegen 11:30 Uhr, auf der B 92 im Bereich Zossener Berg/Saugraben, bei dem ein Pkw Audi beim Befahren der Bundesstraße von Wolfsgefährt in Richtung Weida von einem Stein getroffen wurde, hat die Kriminalpolizei Gera die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden weiterhin Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen geben können. Insbesondere werden Fahrer von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen, die auf den dort an die B 92 angrenzenden Flächen und Wegen unterwegs waren, gebeten, sich unter der Tel. 0365 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Pressemeldung vom 09.08.2020: Zeugenaufruf nach Steinwurf auf fahrenden PKW

Greiz Am heutigen Tag dem 09.08.2020 kam es gegen 11:30 Uhr auf der B 92 zwischen der Ortschaft Wolfsgefährt und dem Abzweig Zossen (Landkreis Greiz) zu einem Steinwurf auf einen fahrenden PKW. Bei der Tat durchschlug der ca. 300 Gramm schwere Stein die Windschutzscheibe des Audi A4 und verfehlte durch großes Glück den Fahrer und die Beifahrerin. Beide Fahrzeuginsassen blieben bei dieser Attacke unverletzt. Die Polizei Greiz sucht dringend Zeugen, welche im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:40 Uhr, Personen am Seitenstreifen der B 92, zwischen den Ortschaften Wolfsgefährt und Abzweig Zossen gesehen haben.

Für etwaige Beobachtungen informieren sie bitte die Polizei Greiz unter 03661-6210

