Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsrowdy erwischt

Gera (ots)

Gera: Der 42-jährige Fahrer einer Kawasaki sollte am Dienstag (11.08.2020), gegen 23:00 Uhr in der Siemensstraße, Höhe einer dortigen Tankstelle, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer konnte nach kurzer Nachfahrt noch in der Siemensstraße angehalten werden. Wie sich herausstellte war das Motorrad nicht zugelassen, der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv. Des Weiteren wurden zwei Kennzeichentafeln bei dem Fahrer aufgefunden, nach denen durch andere Polizeidienststellen gefahndet wurde. Der Fahrer muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Ebenso wurden das Motorrad und die Kennzeichen sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. (PS)

