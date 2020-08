Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Dürrenebersdorf

Gera (ots)

Dürrenebersdorf: Nachdem heute Morgen (11.08.2020, gegen 06:50 Uhr) der Rettungsleitstelle ein Hausbrand in der Langengrobsdorfer Straße gemeldet wurde, kamen unverzüglich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Vor Ort bestätigte sich der Brand in einer Wohnung des dortigen Mehrgenerationshauses, so dass die Feuerwehr unverzüglich mit den Löscharbeiten begann. Nach nur kurzer Zeit vermeldeten die Kameraden, dass das Feuer gelöscht wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung aus, wobei ein Korb auf dem noch angeschalteten Herd scheinbar Feuer fing. Die zum Brandzeitpunkt im Haus anwesenden Personen (91, 60, 31) wurden verletzt (Verdacht auf Rauchgasintoxikation) in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung der 91-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell