Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefälschte Kennzeichen

Altenburg (ots)

Altenburg: Durch einen Hinweis wurden Beamte der PI Altenburger Land auf ein Motorrad der Marke Kawasaki in der Feldstraße Ecke Zschernitzscher Straße aufmerksam. An dem Motorrad waren Kennzeichen angebracht, welche eigentlich an ein Kraftrad der Marke BMW gehörten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Kennzeichen der Kawasaki um eine Totalfälschung handelte. Das Kennzeichen und das Motorrad wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die entsprechenden Anzeigen haben die Polizisten vor Ort gefertigt. (PS)

