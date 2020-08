Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bargeld entwendet

Altenburg (ots)

Schmölln: Im Zeitraum vom 06.08.- 07.08.2020 wurde durch unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft am Bahnhofsplatz eingebrochen. Anschließend wurde die Räumlichkeit durchsucht und aus einer Geldkassette Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden.

Schmölln: Im Zeitraum vom 08.08.-09.08.2020 wurde durch unbekannte Täter gewaltsam in Räumlichkeiten des Tierheimes in der Sommeritzer Straße eingedrungen, anschließend wurde die Räumlichkeit durchsucht und ebenfalls Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Ermittlungsverfahren wurden in beiden Fällen eingeleitet.

Wer im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden. (JW)

