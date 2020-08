Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Gera (ots)

Gera: Am 27.07.2020, gegen 11:35 Uhr kam es in der Christian-Schmidt-Straße zum Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (Opel, VW, Mazda), so dass die Polizei zum Einsatz kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen seitens der Geraer Polizei werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 /829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell