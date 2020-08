Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz im Stadtwald

Gera (ots)

Gera: Nachdem ein Feuer im Stadtwald gemeldet wurde, rückten am Sonntag (09.08.2020), gegen 09:25 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein dort befindlicher Hochsitz in Vollbrand. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löschmaßnahmen seitens der Feuerwehr brannte der Hochsitz nahezu komplett nieder. Durch das Feuer wurden der angrenzende Waldboden sowie ein Baumstamm in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und bittet um Zeugen, welche Angaben hierzu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

