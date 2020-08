Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geras "Brummochse" beschädigt

Gera (ots)

Geraer Polizisten leiteten am Sonntag (09.08.2020) die Ermittlungen zur Beschädigung des Geraer "Brummochsen" ein. Die in der Florian-Geyer-Straße aufgestellte Skulptur wurde durch unbekannte Täter umgestoßen und so an ihrem Fuß beschädigt. Ein Sachschaden kann per se aufgrund der Individualität der Skulptur nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt der Inspektionsdienst Gera unter der Rufnummer: 0365-8290 entgegen. (PS)

