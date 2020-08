Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung in Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Eine 40-Jährige versperrte am Samstagnachmittag (08.08.2020) einem Ehepaar (67, 61 Jahre) den Weg zu freien Sitzplätzen in einer Straßenbahn in der Heinrichsstraße. Die Eheleute versuchten an der Frau vorbeizukommen, wobei man aneinander stieß. Dies nahm die 40-Jährige zum Anlass, um auf die beiden Eheleute einzuschlagen. Beide wurden leicht verletzt, die Ehefrau musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eingesetzten Beamten konnten die Auseinandersetzung klären und nahmen vor Ort die entsprechenden Anzeigen auf. Die Täterin wurde in der Folge in die Obhut medizinischen Fachpersonals übergeben. (PS)

