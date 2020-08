Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall

Weida (ots)

Am 09.08.2020 kam es gegen 00:45 Uhr im Bereich An der Aumühle zu einem Brand. Dabei geriet ein ca. 150 qm großes Waldstück in Flammen, da sich Gartenabfälle und Reisig durch die extremen Witterungsbedingungen von selbst entzündeten. Dank des raschen Einschreitens der Feuerwehr Weida, konnte der Brand schnell gelöscht werden, ohne größeren Schaden zu verursachen.

