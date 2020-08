Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahnhaltestelle demoliert

Gera (ots)

Am Morgen des 09.08.2020 in der Zeit von 3:00 Uhr bis 4:15 Uhr beschädigten unbekannte Personen mit Schottersteinen die Scheibe eines Straßenbahnhaltestellenhäuschens sowie das Display eines Fahrkartenautomaten an der Haltestelle Fußgängerbrücke in der Nürnberger Straße in Gera. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Identität der Täter. Diese werden gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365/ 829 0, in Verbindung zu setzen. (TL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell