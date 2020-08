Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer und flüchtigem Verursacher

Gera (ots)

Am 08.08.2020 um 12:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Radfahrer die Reichsstraße in Gera in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe des UCI wurde der Fahrradfahrer von einem Pkw überholt, der den vorgeschriebenen seitlichen Sicherheitsabstand nicht einhielt. Dadurch wurde der Radfahrer an den rechten Bordstein gedrückt, so dass dieser zu Fall kam und sich verletzte. Der Pkw-Fahrer entfernte sich im Nachgang pflichtwidrig vom Unfallort. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Fahrers bzw. Fahrzeugs oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365/ 829 0, zu melden. (TL)

