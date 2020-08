Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Bäckerwagen und Pkw

Gera (ots)

Am 08.08.2020 ereignete sich um 10:10 Uhr in der Ortslage Kleinsaara ein Verkehrsunfall zwischen einem haltenden Bäckerwagen und einem Pkw. Der Bäckerwagen war am rechten Fahrbahnrand mit eingeschalteter Warnblinkanlage abgestellt und durch den Fahrer wurden Backwaren verkauft. Der 68-jährige Pkw-Fahrer, welcher aus Richtung Waltersdorf in Richtung Gera fuhr, wurde vermutlich durch das Sonnenlicht geblendet und übersah den Bäckerwagen. Der Fahrer versuchte noch im letzten Moment auszuweichen, was jedoch misslang. Er kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront mit dem linken Heck des Bäckerwagens. An dem Pkw entstand Totalschaden, es wurde niemand verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Saara wurde zum Abbinden ausgetretener Betriebsstoffe alarmiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (TL)

