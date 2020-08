Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zellenaufenthalt nach Körperverletzung

Altenburg (ots)

Am 08.08.2020 kam es gegen 03:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18 Jährigen in der Teichpromenade in Altenburg. Augenscheinlich hatte der Täter, bei welchem eine Alkoholisierung von über 2,2 Promille festgestellt wurde und bereits deutliche, vermutlich sturzindizierte Verletzungen aufwiesen, sich nicht mehr im Griff. Sein Handeln konnte er in Kombination mit etwas ausnüchtern in der Gewahrsamszelle überdenken.

