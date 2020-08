Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Messgeräte entwendet

Altenburg (ots)

Nobitz: Im Zeitraum vom 05.08. bis 06.08.2020 brachen unbekannte Täter in einen Container in Münsa, der als Messstation zur Wasserregulierung dient, ein. Aus einem Schaltschrank im Container wurden zwei Messgeräte sowie zwei Autobatterien die im Container standen entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Haben Sie im angegeben Zeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt? Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden. (JW)

