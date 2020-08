Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub zum Nachteil eines 18-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Abend (06.08.2020), zwischen 22:10 Uhr und 22:15 Uhr, wurde ein 18-Jähriger in der Franz-Mehring-Straße durch zwei derzeit noch unbekannte, männliche Täter bedrängt und mehrfach geschlagen. Während der Tathandlung forderten die beiden Täter Bargeld von dem 18-Jährigen. Die Täter ließen nach Erhalt des Bargeldes von dem 18-Jährigen ab und konnten flüchten. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, welche jedoch erfolglos blieb. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 - 8234 1465 bei der Kriminalpolizei Gera zu melden. (PS)

