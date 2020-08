Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Mittwoch (05.08.2020), gegen 19:10 Uhr, kollidierten auf der Kreuzung Lohweg/Schopperstraße ein roter Pkw Skoda und ein blauer Pkw BMW. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell