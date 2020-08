Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an PKW

Altenburg (ots)

Altenburg: Auf einem Parkplatz an der Stauffenbergstraße Ecke Siegfried-Flack-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (05.08.2020) zu Donnerstag (06.08.2020) die Außenspiegel eines PKW VW abgeschlagen. Haben Sie im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des beschriebenen Parkplatzes gesehen? Dann melden Sie sich bei der Altenburger Polizei unter der Rufnummer: 03447-4710! (PS)

