LPI-G: Graffitis im Stadtgebiet

Gera: In der Zeit vom 01.08.2020 bis zum 04.08.2020 sprühten unbekannte Täter mehrere Graffitis, in der Größe von 3m x 2,5m, auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Toller-Straße.

In der vergangenen Nacht (06.08.2020 - 07.08.2020), im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 00:15 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Straßenbahn in Gera mit einem Schriftzug, welcher sich über ca. 13 m² erstreckte.

Ebenfalls in der vergangenen Nacht (06.08.2020), sprühten Unbekannte zwei Schriftzüge an die neue Betonwand entlang der B92 zwischen dem Ortausgang Gera und dem Ortsteil Röppisch.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu allen drei Sachverhalten aufgenommen und sucht diesbezüglich Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Gera, unter der Telefonnummer 0365-8290, zu melden. (PS)

