Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW gegen Baum

Gera (ots)

Gera: Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr am Donnerstag (06.08.2020), gegen 14:15 Uhr, ein 87-jähriger PKW-Fahrer (Honda) in der Ronneburger Straße in einer leichten Rechtskurve gegen einen dortigen Baum. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfallgeschehen wurden aufgenommen. Sofern Sie Angaben zum Verkehrsunfall machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Gera, unter der Telefonnummer 0365-8290. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell