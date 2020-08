Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis aber dafür mit ungewöhnlichem Gefährt unterwegs

Gera: Geraer Polizisten kontrollierten am Donnerstagmittag (06.08.2020) in der Gessentalstraße einen Einrad-Fahrer. An dem Einrad befand sich ein Hilfsmotor, welcher das Gefährt auf bis zu 50 Km/h beschleunigen lies. Der 21-jährige Fahrer konnte die erforderliche Führerscheinklasse für das Gefährt nicht vorweisen, zudem bestand für das Einrad kein Versicherungsschutz. Der junge Mann muss nunmehr mit einer Anzeige rechnen. Selbstverständlich wurde die Weiterfahrt untersagt. (PS)

