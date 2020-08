Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Diebstahl eines PKW

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch (05.08.2020), 10:15 Uhr bis Donnerstag (06.08.2020), 08:45 Uhr in eine Garage in der Plauenschen Straße ein. Der in der Garage befindliche PKW wurde versucht zu starten, was jedoch misslang. Zudem entstand beträchtlicher Sachschaden. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365-8290 bei der Geraer Polizei zu melden. (PS)

