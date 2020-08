Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer flüchtete

Greiz (ots)

Greiz: Am 05.08.2020, gegen 19:15 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte in der Feldschlößchenstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades Simson zu kontrollieren. Der Fahrer flüchtete zunächst in Richtung Am Hirschberg. Hier befuhr er einen Fußgängerweg, so dass ein Passant dort zur Seite springen musste. Die Flucht gelang zunächst. Gegen 19:45 Uhr konnte das Fahrzeug angehalten werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-Jährigen, der das Krad getunt hatte. Die nunmehr hierfür erforderliche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das Moped wurde sichergestellt. Zeugen der Verfolgungsfahrt, insbesondere der Passant, der zur Seite springen musste, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

