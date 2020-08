LPI-G: Papiertonne brannte

Landespolizeiinspektion Gera

Greiz: Am gestrigen Mittwoch (05.05.2020), gegen 16:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Irchwitzer Straße eine Papiertonne in Brand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf ein daneben stehendes Gebäude verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

