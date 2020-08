Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorderrad löste sich

Altenburg (ots)

Nobitz: Auf der Straße zwischen Runsdorf und Pfarrsdorf ereignete sich am Mittwoch (05.08.2020), gegen 21:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer (39) eines Traktors befuhr die Straße in Richtung Pfarrsdorf, als sich während der Fahrt durch eine Rechtskurve das linke Vorderrad löste. Der Traktor kollidierte in der Folge mit einem Verkehrsschild. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die Polizisten ermittelt werden, dass sich lediglich einer von sechs Radbolzen an der Unfallstelle befand. Wo die anderen Radbolzen verblieben sind, ist derzeit unbekannt und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen zum Unfallgeschehen. (PS)

