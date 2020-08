Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Nacht von Dienstag (04.08.2020) zu Mittwoch (05.08.2020) sind bislang noch unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben der Gartenanlage "Am Ziegelteich" (Paditzer Straße) eingebrochen. Es wurde nichts entwendet, jedoch erheblicher Sachschaden verursacht.

In der gleichen Nacht brachen ebenfalls unbekannte Täter in eine Laube in der Gartenanlage "Glückauf" (Dahlienweg) in Altenburg ein. Hier wurden mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet.

Die Ermittlungen zu den Einbrüchen wurden aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der PI Altenburger Land unter der Telefonnummer: 03447-4710 zu melden. (PS)

