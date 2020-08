Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Bad Köstritz

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte entfernten am Mittwoch (05.08.2020), zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr in der Örtlichkeit "Am Gipsbruch", im Bereich zwischen der Landesstraße 3007 und dem Ort Gleina, fünf Spannschlösser eines Zaunes, sodass mehrere Schafe von ihrer Weide auf ein dort befindliches Grundstück einer Baumschule gelangen konnten. Die Schafe verursachten beträchtlichen Schaden an den Bäumen der Baumschule. In diesem Zusammenhang sucht die Geraer Polizei Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365-8290 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (PS)

