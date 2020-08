Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

Ronneburg: Durch derzeit noch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Dienstag (04.08.2020), 18:30 Uhr bis Mittwoch (05.08.2020), 09:15 Uhr das Eingangstor der Gartenanlage "Sonnenschein" (Am Sommerbad) beschädigt. Haben Sie in der oben genannten Zeit verdächtige Personen oder Geräusche in der Nähe der Gartenanlage wahrnehmen können? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer: 0365-8290. (PS)

