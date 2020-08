Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus einer Physiotherapie-Praxis

Gera (ots)

Ronneburg: Ein bislang unbekannter Täter trieb am Dienstag (04.08.2020), zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr sein Unwesen im Bereich einer Physiotherapiepraxis am Markt in Ronneburg. Nachdem der Täter die Praxis betrat, stahl er in der Folge dort aufgefundenes Bargeld sowie diverse Unterlagen (Fahrzeugschein). Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Geraer Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Täter geben können. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gera (Tel.: 0365-8290) zu melden. (PS)

