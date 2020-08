Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Streifen schlichten Streitigkeit

Gera (ots)

Mehrere Streifen der Geraer Polizei rückten am Dienstagabend (04.08.2020), gegen 20:00 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem 26-jährigen Mann und einem 21-Jährigen in die Schmelzhüttenstraße Ecke Schülerstraße aus. Dort kam zunächst zwischen den beiden Männern zu einer verbalen Streitigkeit in deren Verlauf seitens des 26-jährigen Mannes bedrohliche Äußerungen getätigt worden sind. Zudem führte der 26-Jährige eine Messer bei sich. Es wurde glücklicherweise keiner der Betroffenen verletzt. Die eingesetzten Beamten schlichteten den Streit und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen ein. (PS)

