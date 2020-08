Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Weida: Am Montag (03.04.2020), gegen 14:20 Uhr, befuhr der 40-jährige Fahrer eines Transporters Mercedes die Neustädter Straße vom Stadtzentrum kommend. In Höhe der Einfahrt eines Einkaufsmarktes bog er nach links ab und kollidierte dabei mit einem Kleinkraftrad Simson, das ihm entgegen kam. Durch den Unfall wurde dessen 17-jähriger Fahrer verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (OK)

