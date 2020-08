Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen

Gera (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr kam es in einem Einkaufszentrum in Gera, Heinrichsstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 4 jungen Männern mit Migrationshintergrund. Hierbei schlugen und traten 3 Männer auf einen einzelnen 21-Jährigen ein. Dieser musste mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei konnte einen der Täter namentlich ermitteln.

Es werden unter Telefon 0365-829-0 Zeugen gesucht, die Angaben zur der gefährlichen Körperverletzung machen können.

