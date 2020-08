Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Gera (ots)

Nobitz: Am 03.08.2020 um 18:05 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel die B 93 aus Richtung Zwickau kommend in Richtung Altenburg. Auf Grund einer Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke, die auf einer Länge von 5 Meter beschädigt wurde. Bei der Kollision platze ein Reifen, so dass die Fahrerin nach links abkam und dort am Straßenrand stehen blieb. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Pkw entstand Sachschaden.

