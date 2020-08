Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegenstände aus Zelt entwendet

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am Samstag (01.08.2020), zwischen 00:30 und 09:00 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter aus, dass die Gäste eines Campingplatzes in Clodra schliefen und entwendeten aus einem Zelt sowie mehreren Fahrzeugen Bargeld, diverse Bekleidung, verschiedene Ladekabel und einen Fön. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

