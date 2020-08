Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Hohenleuben: Gestern (02.08.2020), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Ford Fahrer die Landstraße von Höhenölsen nach Hohenleuben. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, lenkte daraufhin nach links, fuhr eine Böschung herunter und kam auf einem Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. (OK)

