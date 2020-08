Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeuge und Getränke gestohlen

Weida (ots)

Bei einem Kellereinbruch in der Nacht vom Freitag (31.07.20) auf Samstag (01.08.20) wurden in der Neustädter Straße in Weida Werkzeuge und Getränke entwendet. Der oder die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude und drangen anschließend in die Kellerräume ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

