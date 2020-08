Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Hohenleuben unerlaubt vom Unfallort entfernt

Greiz (ots)

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht werden in Hohenleuben gesucht. Am Freitag (31.07.20) im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen Ford am rechten Fahrbahnrand in Hohenleuben, Neumarkt ab. Als er wieder zu seinem PKW kam, musste er feststellen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen seinen Heckstoßfänger an der Fahrerseite fuhr und sich pflichtwidrig entfernte. Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter 03661 - 6210 zu melden.

