Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Heute Morgen (31.07.2020), gegen 07:50 Uhr, kam es in der Triptiser Straße zum Auffahrunfall zwischen einem Motorroller (Fahrerin 66) und einem Pkw Skoda (Fahrer 38). Durch den Auffahrunfall kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Seitens der Polizei in Greiz wurden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

