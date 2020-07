Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeuge meldet Graffiti-Sprayer

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (31.07.2020), gegen 05:10 Uhr informierte ein Zeuge die Geraer Polizei, da er drei männliche Personen beobachtete, die in der Tschaikowskistraße ein Graffiti an die Elstermauer sprühten. Unverzüglich rückten mehrere Streifen aus und stellten die drei Sprayer vor Ort fest. Die drei Täter, eine 23-jährige Frau, und zwei 29 und 33 Jahre alten Männer müssen nunmehr mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell