Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Keplerstraße

Gera (ots)

Aufgrund eines am heutigen Morgen (31.07.2020), gegen 08:00 Uhr gemeldeten Brandes in einer Firma in der Keplerstraße in Gera rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort wurde bekannt, dass es am gestrigen Tag (30.07.2020) in einer Lagerhalle für Pellets zum Schwelbrand kam, welcher seitens der Feuerwehr gelöscht wurde. Als am heutigen Tag die Pellets mit einem Luftgebläse getrocknet werden sollte, kam es erneut zum Brandausbruch. Letztendlich brannten zwei Container mit Holzpellets, so dass die Feuerwehr erneut Löschmaßnahmen einleiten musste. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch für die umliegenden Betriebe bzw. Anwohner bestand keine Gefahr. Seitens der Polizei wurden die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (RK)

