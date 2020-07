Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe flüchteten

Gera (ots)

Zwei bislang unbekannte Ladendiebe (männlich/weiblich) wurden gestern Abend (30.07.2020), gegen 17:00 Uhr beim Diebstahl einer Taschenlampe und fortfolgend zweier Hängematten von Mitarbeitern eines Baumarktes in der Berliner Straße beobachtet und anschließend auf die Tat angesprochen. Die beiden Diebe legten daraufhin die Hängematten zurück in die Ablage auf dem Freigelände des Marktes und flüchteten schließlich doch in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Ladendieben geben können. Beschreibung der Täter:

Täterin:

- scheinbares Alter ca. 16 - 17 Jahre alt; sehr dünne Figur; schulterlange dunkle Haare; ca. 1,55 bis 1,60m groß; trug roten Mund-/ Nasenschutz; helle T-Shirt (oben hell und schwarz), kurze helle Hose, schwarze-pinke Schuhe, dunkler Rucksack mit rot-weißes Muster auf der Vorderseite

Täter:

- kräftige Figur, ca. 1,65 bis 1,70m groß, Sonnenbrille, schwarzer Mund- / Nasenschutz, kurze dunkelblonde Haare, dunkles, grünverblasstes T-Shirt (vermutlich auch mit Karos), dunkelgraue kurze Hose, dunkelblaue Gartenclogs

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an den Inspektionsdienst zu wenden. (RK)

