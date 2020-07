Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter Pflanzendieb - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: 50 Erdbeerpflanzen zählen nunmehr zum Beutegut eines unbekannten Täters. Dieser verschaffte sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meuselwitz vom Dienstag (28.07.2020) zum Mittwoch (29.07.2020) unberechtigt Zutritt zum Garten eines 79-Jährigen und stahl die in der Erde befindlichen Pflanzen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen und sucht hierbei nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen gesehen? Können Sie Hinweise zum Erdbeerdieb bzw. zum Verbleib der Pflanzen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

