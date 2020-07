Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Weida

Greiz (ots)

Weida: Zu einem Brand wurden gestern (29.07.2020), gegen 16:45 Uhr, Polizei und Feuerwehr in die Brüderstraße gerufen. Im Lichtschacht eines Hauses entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache Laub und Müll. Da das Feuer durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, hielt sich der Sachschaden in Grenzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell