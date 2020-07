Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Jenaer Straße

Gera (ots)

Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Abend (27.07.2020), gegen 18:00 Uhr im Bereich eines Spielplatzes in der Jenaer Straße zum Einsatz. Dort steigerte sich ein verbaler Streit zwischen insgesamt 7 Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren derart, dass es zur gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei wurden zwei Kinder (11, 13) leicht verletzt, so dass es durch die hinzugerufenen Sanitäter medizinisch versorgt wurden. Alle vor Ort anwesenden Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. (KR)

