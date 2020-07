Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 20-Jährigen

Altenburg (ots)

Lödla: Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen aufgenommen, der sich nunmehr wegen Körperverletzung verantworten muss. Nach aktuellen Erkenntnissen geriet der 20-Jährige mit einer Tankstellenmitarbeiterin (Tankstelle Lödlaer Chaussee) in Streit. Als sich ein Unbeteiligter (26) in den Disput einmischte, wurde er von dem 20-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und verletzt. In der Folge wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

