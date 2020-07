Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nur noch Rahmen samt Pedale vor Ort

Gera (ots)

Ein eher unerfreulicher Anblick wurde heute Morgen (27.07.2020) dem Besitzer eines Mountainbikes aus der Geraer Zschochernstraße geboten. Als er zu seinem im Hausflur abgestellten und gesicherten Fahrrad ging, hing von diesem nur noch der Rahmen samt Pedale am Geländer. Sämtliche Bauteile sowie beide Reifen wurden durch unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (24.07.2020) zu Montag (27.07.2020) abgebaut und folglich gestohlen. Die Geraer Polizei kam daraufhin zum Einsatz und nahm die Ermittlungen zur Diebstahlstat auf. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an den Inspektionsdienst zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell