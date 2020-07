Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Pfarramt

Nobitz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samsten brachen unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Pfarramt in Ehrenhein ein und entwendeten daraus Bargeld sowie eine Wassersportausrüstung. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl.

