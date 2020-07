Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach versuchter räuberischer Erpressung in Tankstelle gestellt

Gera (ots)

Ein 51-jähriger Mann betrat am Samstag gegen 09:30 Uhr eine Tankstelle in der Leibnitzstraße in Gera und forderte das Verkaufspersonal unter der Drohung, andernfalls die "Tankstelle abzufackeln", auf, eine Schachtel Zigaretten herauszugeben. Zur Untermauerung seiner Forderung hielt er ein Feuerzeug und einen mitgebrachten Becher in die Höhe. Als seiner Forderung nicht nachgekommen wurde, flüchtete der Mann. Die sofort hinzu gezogene Polizei konnte den Tatverdächtigen, einen Amts bekannten Mann,noch im Nahbereich der Tankstelle stellen und zunächst festnehmen. Dieser wurde nach Verständigung der Staatsanwaltschaft und des sozialpsychiatrischen Dienstes wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung eingeleitet.

