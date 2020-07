Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti-Sprayer ermittelt

Gera (ots)

Am frühen Morgen des Samstag, gegen 01:30 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie einjunger Mann in der Greizer Straße in Gera eine Hauswand mittels Farbspray besprühte.Bei Eintreffen der Beamten flüchtete der Tatverdächtige, warf hierbei aber seinen Rucksack weg, in welchem sich persönliche Unterlagen befanden. Hierdurch konnte im Nachgang ein 22-jähriger Mann als Täter identifiziert werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

